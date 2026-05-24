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Бездна

ДК Крупской, проспект Обуховской Обороны, 105

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 4990₽
Возраст 16+
Игры
Выставки
Необычное

Про событие

Злачное место, где соберутся 80+ художников и крафтеров, избранных Бездной. Тебя ждёт арт-маркет в мрачном антураже. На этой Бездне тебя ждёт: — Аллея авторов отборнейших художников тёмной мистической эстетики. — Тематическая фотозона. — Бесплатные консультации у мастеров-тарологов. — Экстрасенсорное шоу для всех участников арт-маркета. — Уникальные подарки в билетах, разработанные совместно с авторами. Больше информации об авторах и активностях: https://vk.com/bezdna_aaa

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