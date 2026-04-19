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Без обид

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

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Завершение:

от 2199₽ до 6999₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Рок-марафон любимых треков в живом исполнении, который заставит тебя полностью отдаться музыке. «без обид» — это искренность, эмоции и харизма в рок-формате. Их треки ты узнаешь из тысячи по мощному вокалу и притягательно мрачному звучанию, дерзким текстам и продуманному до мелочей саунду. В каждое свое выступление музыканты привносят что-то новое, сохраняя при этом собственный почерк и способность залезть под ребра, вытаскивая наружу самые глубокие чувства.

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