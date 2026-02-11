Экзорцизм с доставкой на Луну. Автофикшн-спектакль Натальи Березиной и Ангелины Засенцевой по следам Достоевского. У каждого своя Луна: Дзержинск, Саратов, Омск, Улан-Удэ, Санкт-Петербург... И свои «смешные пакости», за которые потом не стыдно. Истории, про которые обычно говорят «бес попутал». А что, если перестать прятаться за фразой «бес попутал», не забывать, не закапывать, не делать вид, что «это не я»? Перестать врать [себе? другим?]? Перебрать собственных демонов, вытащить на сцену и просто… оставить? Как есть. Без морали, без выводов, без «я осознала и стала лучше». Просто попробовать здесь, сейчас интегрировать всё это дерьмо в себя. Просто: да, это случилось. Да, это я. Будет смешно, жутко и очень откровенно [?]. Спектакль был создан в рамках автофикшн-лаборатории по Достоевскому «Кто, если не я?» проекта «Где бабуля?» (кураторы: Владимир Карпов, Ангелина Засенцева, Анастасия Быцань, продюсер: Таня Ивлева)