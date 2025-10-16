Бесы
Литейный проспект, 46
Начало:
Завершение:
от 2500₽ до 3000₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
«Бесы» задуманы как диалоги молодых о самом важном, о смысле человеческого существования, о невозможности жизни вне веры во что-то высшее. Этот спектакль о выборе человеком жизни для себя, для страны и для человечества в целом. Но любая цель не стоит человеческой жизни».
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