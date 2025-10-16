«Бесы» задуманы как диалоги молодых о самом важном, о смысле человеческого существования, о невозможности жизни вне веры во что-то высшее. Этот спектакль о выборе человеком жизни для себя, для страны и для человечества в целом. Но любая цель не стоит человеческой жизни».