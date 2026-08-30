Интерактивный моноспектакль в Музее Бомжей. «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен», — несколько тысяч лет подряд жалуются «взрослые». Но когда жизнь империи кардинально меняется, первыми жертвами становятся именно дети. Их беспризорность становится катастрофической. А взрослые, в этот крайне тяжёлый момент, вместо того, чтобы помочь, используют детей в своих, скаредных, безнравственных, политических и иных далеко нечистоплотных целях. Это было в древности, это было в средние века, это было во времена «крестовых походов», это было в ХХ веке, это произошло и в девяностые. Древние, убойные, нечистоплотные. Об этом и будет интерактивный моноспектакль-лекция. Ты окунёшься в атмосферу 90-х годов Санкт-Петербурга и ощутишь её незавидную связь с «Крестовым походом детей» 1212 года. Участники попытаются найти ответ на вопрос о том, как можно сделать так, чтобы ни дети, ни внуки, ни правнуки никогда не стали беспризорными. Ты нащупаешь свою долю участия в развитии страны, защите свободы и благополучия детей.