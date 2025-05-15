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«Бесконечное путешествие» Стаса Фалькова

NameGallery, Большая Конюшенная улица, 2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Необычное

Про событие

Un Voyage Sans Fin — первая персональная выставка междисциплинарного художника в Петербурге. «Бесконечное путешествие» станет логическим продолжением зарубежных выставок, прошедших в Париже, Базеле и Лондоне, и соберет фрагменты арт-путевого дневника художника. Экспозиция проведет по серии абстрактной живописи и экспрессивной мелкой пластики к хайлайту — монументальному девятиметровому гобелену, созданному Стасом вручную в смешанной технике (живопись миксует с графикой и ткачеством!). «Un Voyage Sans Fin существует по принципу мизанабима — это вложенное повествование, где каждая выставка становится новой главой. Путешествие Фалькова лишено географических координат, оно разворачивается в психической реальности, бескрайнем пространстве изменчивой грезы», — комментирует искусствовед и арт-критик Галина Поликарпова. Время работы: вторник-суббота, с 11:00 до 19:00.

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