Un Voyage Sans Fin — первая персональная выставка междисциплинарного художника в Петербурге. «Бесконечное путешествие» станет логическим продолжением зарубежных выставок, прошедших в Париже, Базеле и Лондоне, и соберет фрагменты арт-путевого дневника художника. Экспозиция проведет по серии абстрактной живописи и экспрессивной мелкой пластики к хайлайту — монументальному девятиметровому гобелену, созданному Стасом вручную в смешанной технике (живопись миксует с графикой и ткачеством!). «Un Voyage Sans Fin существует по принципу мизанабима — это вложенное повествование, где каждая выставка становится новой главой. Путешествие Фалькова лишено географических координат, оно разворачивается в психической реальности, бескрайнем пространстве изменчивой грезы», — комментирует искусствовед и арт-критик Галина Поликарпова. Время работы: вторник-суббота, с 11:00 до 19:00.