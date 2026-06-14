Бес (культурный)
ДК Крупской, 2 этаж, Культурный зал, проспект Обуховской Обороны, 105
Начало:
Завершение:
от 375₽ до 7900₽
Возраст 16+
Игры
Про событие
Мероприятие, посвященное авторскому творчеству, где каждый сможет найти для себя мерч по душе. Тебя ждут: — более 80 авторов: художников и рукодельников; — фандомный и оригинальный мерч; — тематические лекции; — уникальные знакомства; — арт-конкурс; — квест с призами от партнеров. Карты мерча и информация о лекциях: https://vk.com/bes_kulturny
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