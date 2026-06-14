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  1. Санкт-Петербург
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Бес (культурный)

ДК Крупской, 2 этаж, Культурный зал, проспект Обуховской Обороны, 105

Начало:

Завершение:

от 375₽ до 7900₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Мероприятие, посвященное авторскому творчеству, где каждый сможет найти для себя мерч по душе. Тебя ждут: — более 80 авторов: художников и рукодельников; — фандомный и оригинальный мерч; — тематические лекции; — уникальные знакомства; — арт-конкурс; — квест с призами от партнеров. Карты мерча и информация о лекциях: https://vk.com/bes_kulturny

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