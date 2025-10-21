Независимая музыкальная арт-группа из Санкт-Петербурга, объединяющая звук и перформанс в цельное сценическое высказывание. Объединяя инди, джаз, арт-рок и электронику, коллектив создаёт перформативные выступления на стыке музыки и театра. Тщательная работа с формой, пространством и драматургией делает «Белого Лиса» одним из самых самобытных представителей новой волны петербургской альтернативной сцены. В репертуаре группы — авторские композиции и нестандартные каверы на Антоху МС, ZOLOTO, АукцЫон, Аффинаж и других артистов. В составе — вокалист и актёр Иван Капорин, пианист и композитор Даниил Синицын, барабанщик Никита Шурупов, мультиинструменталист Иван Воротников и мексиканский басист Карлос Эрнандес.