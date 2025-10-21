ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Белый Лис

Jagger
площадь Конституции, 2

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 8000₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Независимая музыкальная арт-группа из Санкт-Петербурга, объединяющая звук и перформанс в цельное сценическое высказывание. Объединяя инди, джаз, арт-рок и электронику, коллектив создаёт перформативные выступления на стыке музыки и театра. Тщательная работа с формой, пространством и драматургией делает «Белого Лиса» одним из самых самобытных представителей новой волны петербургской альтернативной сцены. В репертуаре группы — авторские композиции и нестандартные каверы на Антоху МС, ZOLOTO, АукцЫон, Аффинаж и других артистов. В составе — вокалист и актёр Иван Капорин, пианист и композитор Даниил Синицын, барабанщик Никита Шурупов, мультиинструменталист Иван Воротников и мексиканский басист Карлос Эрнандес.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
c
по

1000₽

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста