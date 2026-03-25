Групповая выставка молодых художников, организованная творческим объединением Тоска. В экспозиции предметы из фарфора, металла, дерева, фотография, жжёный лён. Зимний туман в последний раз спрятал горизонт, чтобы заставить вглядеться… в те маячки и знакомые силуэты, которые ведут сквозь мглу к спокойному началу и уверенному вдоху полной грудью. Бесконечно белая увертюра, направляющая от снежной метели к восходу над блестящим хромовым берегом. Тишина зазвучит. Режим работы выставки: Пн-Вс 12:00-20:00