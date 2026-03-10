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Белая. Снежная королева

Ледовый дворец, проспект Пятилеток, 1

Начало:

Завершение:

от 5200₽ до 15700₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Три сцены, более 20 артистов, свет, сценография и мультимедийные инсталляции. В эту ночь Ледовый превратится в ледяной дворец Снежной Королевы, где три пространства создадут три разных мира, объединённых одной историей. Новая глава фестиваля — это мистическое путешествие в мир Снежной королевы. Гостей ждёт полное погружение в мультимедийную вселенную, где звук, свет, сценография и перформансы сливаются в единый живой организм. Зеркальные лабиринты, ледяные замки и энергия тысяч людей создадут пространство, где стираются границы между реальностью и иллюзией. Дресс-код: белый верх, белый низ. Цвет обуви и принты могут быть любыми. Дополняй образы деталями, вдохновлёнными льдом, кристаллами и холодным сиянием.

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