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  2. События

За кулисами ‘94

BLANK
Арсенальная наб., д. 1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Последняя вечеринка от команды триглинки в клубе BLANK Ты переместишься в 1994 год — эпоху гедонизма, супермоделей и одержимости модой (том форд в гуччи, кейт мосс, наоми кэмпбелл, глянец, вспышки камер и закрытые вечеринки, на которые мечтали попасть не меньше, чем на сами показы) Здесь воссоздадут атмосферу отвязных закуличных-вечеринок после легендарных показов 90-х, чтобы ты смог прочувствовать на себе одну из самых культовых эпох в истории моды Диджей сеты — классика времени в миксе с современными хитами

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