Выбор редакции
БазарOff
Кадетская линия, 5, корп. 2Д
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Завершение:
от 800₽ до 1400₽
Возраст 12+
Спектакли
Необычное
Про событие
Пластический спектакль-переосмысление романа «Отцы и дети». Спектакль «БазарOFF» — это современная интерпретация классического произведения Ивана Тургенева «Отцы и дети». Со сцены актёры будут исследовать конфликт поколений, идеологические разногласия и поиск своего места в мире. В центре сюжета — противостояние старшего и младшего поколений, их взгляды на жизнь, любовь и общественные ценности. Спектакль пластический (без слов) и для более точного понимания рекомендуется освежить в памяти содержание романа «Отцы и дети» И. А. Тургенева.
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