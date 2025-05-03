Пластический спектакль-переосмысление романа «Отцы и дети». Спектакль «БазарOFF» — это современная интерпретация классического произведения Ивана Тургенева «Отцы и дети». Со сцены актёры будут исследовать конфликт поколений, идеологические разногласия и поиск своего места в мире. В центре сюжета — противостояние старшего и младшего поколений, их взгляды на жизнь, любовь и общественные ценности. Спектакль пластический (без слов) и для более точного понимания рекомендуется освежить в памяти содержание романа «Отцы и дети» И. А. Тургенева.