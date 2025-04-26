Б.А.У.
Гавань Васильевского острова, Кожевенная линия, 40Б
Начало:
Завершение:
от 2800₽ до 6500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Вот уже 2025 лет планета Земля каждый год делает виток вокруг звезды по имени Солнце, а Легендарная Металл Группа Б.А.У. делает два витка по просторам нашей необъятной Родины. И каждый раз Б.А.У. стараются порадовать своих слушателей чем-то новым. В этот раз — презентацией альбома, получившего название «Суперспорт». На концертах Б.А.У. тебя ждёт дружественная атмосфера, анекдоты от Лёхи, хороший звук, новые песни, полюбившиеся хиты и возможность приобрести эксклюзивный мерч. Группа выступит с мощнейшим разогревом, группой Infernal Masturbatorium. Настоящие металлисты сыграют для настоящих олдфагов настоящие металл хиты из тёмного прошлого группы Б.А.У.
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