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Батя

Ритмы
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Батя — перформанс-рэпер из Петербурга. Основная идея проекта — переосмысление и популяризация звучание электроники начала 90-х и актуальные саркастичные тексты. Тексты рэпера рассказывают историю уверенного в себе персонажа, потерявшегося в современной культуре. Зачастую это ирония создателя проекта над мачизмом, волной нового рэпа, культурными стереотипами, а иногда более серьезными социальными проблемами. Дебютный сольник Бати пройдёт в родном Петербурге, на берегу Финского залива в Ритмах, компанию составит принц Сербии — Niko Grotik и специальные гости, о которых объявят накануне.

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