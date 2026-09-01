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Бас и атмосфера (Bass & Vibes)

Птичья Личность
улица Рубинштейна, 28Д

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Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Два лютых танцпола. ﻿﻿Две промо группы — «ВоронкА» и «Технариум». ﻿﻿10 часов непрерывных ритмов: драм-н-бейс, техно, хаус и брейкс. Хедлайнер мероприятия — легенда отечественной драм-н-бейс сцены — Диджей Toper. ВоронкА: Toper Saint Lin Lex Baneblade Nenado Veres Limit Point Uytnuy 175 Trimix Alex Romanov Fader Killa Технариум: Ilym Dmitriev Razdaet Van Seven Raptail RAM Elazar и другие...

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