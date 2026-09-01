Бас и атмосфера (Bass & Vibes)
улица Рубинштейна, 28Д
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от 1₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Ночь, наполненная ритмом и басами в рамках проекта. Музыкальная программа выстроена как звуковая дуга: от техничного старта к тотальному нейрофанк погружению. Открывает вечер SunSarah с текстеп сетом: чёткие брейкбиты, холодные синтезаторы и минималистичные, но убийственно плотные переходы. Её сменит глубокая тьма нейрофанка: Wertell, Sinister и Outside диджей выстраивают непреодолимую стену звука, для истинных ценителей тяжёлого драм-н-бейс. Закрывает вечер загадочный PsyWho: его сет — всегда антишаблон, оставляющий зал без слов. Лайн-ап: SunSarah WERTELL Sinister Outside диджей PsyWho Вход: Донат
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