Ночь, наполненная ритмом и басами в рамках проекта. Музыкальная программа выстроена как звуковая дуга: от техничного старта к тотальному нейрофанк погружению. Открывает вечер SunSarah с текстеп сетом: чёткие брейкбиты, холодные синтезаторы и минималистичные, но убийственно плотные переходы. Её сменит глубокая тьма нейрофанка: Wertell, Sinister и Outside диджей выстраивают непреодолимую стену звука, для истинных ценителей тяжёлого драм-н-бейс. Закрывает вечер загадочный PsyWho: его сет — всегда антишаблон, оставляющий зал без слов. Лайн-ап: SunSarah WERTELL Sinister Outside диджей PsyWho Вход: Донат