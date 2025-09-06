Персональная выставка Саши Обособлен. На экспозиции представлены живописные полотна, графические работы и цифровые коллажи, выполненные на металлических поверхностях. Как герои Беккета, вечно ждущие Годо, который никогда не придёт, его герои — «недождавшиеся». Они застыли в моменте между прозрением и отчаянием, между детской верой и взрослым знанием о тщетности всех ожиданий. Их истории намеренно лишены завершённости — как жизнь, в которой выбор между добром и злом длится вечно, а спасение так и не наступает. Время работы: Пн-вт - выходной Ср, пт, сб, вск 10:00–18:00 Чт 18:00–20:00