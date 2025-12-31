Любимый новогодний балет в сопровождении оркестра на сцене особняка XIX века. «Щелкунчик» Санкт-Петербургского театра балета «Сен-Мишель» представляет первую редакцию постановки, которая была представлена на сцене Мариинского театра в 1892 году. Хореография Михаила Венщикова рождена в традициях петербургской балетной классики: автор включил в спектакль главные танцевальные номера, задуманные первыми постановщиками — Мариусом Петипа и Львом Ивановым.