Выбор редакции
Балет «Щелкунчик» с оркестром
ул. Восстания, 45
Начало:
Завершение:
от 5000₽ до 10000₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Про событие
Любимый новогодний балет в сопровождении оркестра на сцене особняка XIX века. «Щелкунчик» Санкт-Петербургского театра балета «Сен-Мишель» представляет первую редакцию постановки, которая была представлена на сцене Мариинского театра в 1892 году. Хореография Михаила Венщикова рождена в традициях петербургской балетной классики: автор включил в спектакль главные танцевальные номера, задуманные первыми постановщиками — Мариусом Петипа и Львом Ивановым.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи