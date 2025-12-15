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Балет c оркестром «Щелкунчик»

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 6000₽
Возраст 0+
Спектакли
Необычное

Про событие

Сказка оживает! В канун Нового года Особняк Мясникова приглашает на постановку легендарного балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик». Балет исполнят солисты и артисты Санкт-Петербургского театра балета «Сен-Мишель». Хореография Михаила Венщикова рождена в традициях петербургской балетной классики: автор включил в спектакль главные танцевальные номера, задуманные первыми постановщиками — Мариусом Петипа и Львом Ивановым. «Танец Снежинок», «Вальс Цветов» и «Дивертисмент Игрушек» хорошо знакомы современному зрителю, а воссозданное легендарное «Adagio c шарфом» будет исполнено спустя сто с лишним лет. Балет будет поставлен на главной сцене старинного особняка XIX века, в камерном концертном зале. Действие легендарного «Щелкунчика» развернётся от гостей на расстоянии вытянутой руки, что поможет почувствовать себя в эпицентре событий и погрузиться в новогоднюю сказку. Сон девочки Маши, навеянный в Рождественскую ночь добрым чародеем Дроссельмейером, размывает границы между реальностью и миром фантазий. Её праздничный подарок — кукла Щелкунчик силой волшебства превращается в прекрасного Принца, способного пробудить в сердце Маши первые робкие чувства.

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