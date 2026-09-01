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Balenciaga: загадка короля Высокой моды

Арт-пространство «Гулливер», Торфяная дорога, 7В

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Лекция об истории самого загадочного и противоречивого бренда в мире моды. Это рассказ о невероятном пути бренда и его основателе — Кристобале Баленсиаге. Лекция позволит взглянуть на эволюцию модного дома через призму времени и понять, как наследие великого кутюрье помогает бренду оставаться на пике популярности в XXI веке. Гостей мероприятия будет ждать стилизованная фотозона в духе Balenciaga, профессиональная фотосессия от приглашённых фотографов и фуршет, создающий лёгкую парижскую атмосферу. Украшением вечера станут два модных показа от талантливых российских дизайнеров, чьи коллекции пересекаются своей футуристичностью с ДНК бренда Balenciaga: Po'Le и ALBEGRAF. Сбор гостей в 15:00.

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