Лекция об истории самого загадочного и противоречивого бренда в мире моды. Это рассказ о невероятном пути бренда и его основателе — Кристобале Баленсиаге. Лекция позволит взглянуть на эволюцию модного дома через призму времени и понять, как наследие великого кутюрье помогает бренду оставаться на пике популярности в XXI веке. Гостей мероприятия будет ждать стилизованная фотозона в духе Balenciaga, профессиональная фотосессия от приглашённых фотографов и фуршет, создающий лёгкую парижскую атмосферу. Украшением вечера станут два модных показа от талантливых российских дизайнеров, чьи коллекции пересекаются своей футуристичностью с ДНК бренда Balenciaga: Po'Le и ALBEGRAF. Сбор гостей в 15:00.