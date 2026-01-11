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Бал полнолуния

Монтерей, Большой проспект Петроградской стороны, 84

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Когда над городом восходит полная луна, двери открываются для тех, кто умеет ценить тайну, красоту и хорошее общество. В эту ночь тебя ждёт бал, где роскошь соседствует с безумием, шампанское льётся рекой, а за масками скрываются самые неожиданные персонажи. Музыка, свечи, чёрный бархат, искрящиеся бокалы и атмосфера, в которой кажется возможным всё. Оставь здравый смысл за дверью. Надень свой самый загадочный образ. И будь готов к ночи, о которой будут говорить ещё долго после того, как погаснет луна. Бронь столов: +7 924 032 60 82 Дресс-код обязателен: бал маскарад, вечерние образы, готический стиль.

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