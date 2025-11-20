Место притяжения художников со всей страны: более 400 авторов с более чем 4 тысячами экспонатов. Каждая кукла уникальна и представлена в единственном экземпляре, над некоторыми их них авторы кропотливо работают несколько месяцев. Также, на выставку приедут авторские медведи и дизайнерские игрушки. Все экспонаты можно приобрести себе или в подарок. 20 ноября: 15:00 – 20:00 21 ноября: 11:00 – 20:00 22 ноября: 11:00 – 20:00 23 ноября: 11:00 – 19:00