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Бал кукол

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 0+
Выставки
Фестивали

Про событие

Место притяжения художников со всей страны: более 400 авторов с более чем 4 тысячами экспонатов. Каждая кукла уникальна и представлена в единственном экземпляре, над некоторыми их них авторы кропотливо работают несколько месяцев. Также, на выставку приедут авторские медведи и дизайнерские игрушки. Все экспонаты можно приобрести себе или в подарок. 20 ноября: 15:00 – 20:00 21 ноября: 11:00 – 20:00 22 ноября: 11:00 – 20:00 23 ноября: 11:00 – 19:00

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