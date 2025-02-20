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Айви Фест | День Рождения

Сцена ЦК в «Усах на пене», Лиговский 50, к16

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Комьюнити Айви 2 года! За это время рабята прошли путь от маленьких квартирников до больших событий, собрали вокруг себя талантливых артистов и верных слушателей. Два года музыки, свободы и больших мечт. Для тебя будут играть : МЭРИ / САВА / SIMA / САЙЯ / BLEACH / MONCHER / ЛИФТ НА ЛУНУ / MARK ZENKOV Что ожидается? — Уникальный лайнап — самые яркие артисты Айви, которые заставят тебя петь, танцевать и проживать каждый звук. — Атмосфера, как дома — здесь все свои. Ты можешь просто слушать музыку, а можешь влиться в движ и стать его частью. — Фирменное пиво — бар в «Усах в пене» знает, чем тебя удивить. Выбери свой идеальный напиток и расслабься. — Живые кадры — профессиональный фотограф запечатлит самые лучшие моменты вечеринки. Твой идеальный снимок уже ждёт! — Энергия, которая останется с тобой — ты уйдёшь в этот вечер вдохновлённым, заряженным. https://vk.com/ck200225

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