Леденящий а капелла мюзикл о маленьком холодном острове Айсвилль. Прибывшему с материка инспектору полиции предстоит расследовать загадочную смерть Евы — незнакомки, внезапно нарушившей размеренную жизнь жителей Айсвилля. Любовный треугольник, черный юмор и вечная зима, от которой замерзает всё, кроме голоса. Продолжительность – 2 часа с одним антрактом.