Фестиваль автомобильной уличной культуры. Тебя ждут: — Соревнования в дисциплине Джимхана — Бернаут-баттл — Автовыставка — Дрифт-такси для гостей фестиваля — Специальные гости — Конкурсная программа и призы от партнёров — Интерактивные зоны — Вкусная еда и авторские напитки от Harley Drink Bar Стоимость билетов ближе к мероприятию будет повышаться.