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Автофестиваль «Турбоночь»

Selar Park, Пискарёвский проспект, 144АК

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Завершение:

от 1500₽ до 2500₽
Возраст 0+
Выставки
Необычное
Фестивали
Еда

Про событие

Фестиваль автомобильной уличной культуры. Тебя ждут: — Соревнования в дисциплине Джимхана — Бернаут-баттл — Автовыставка — Дрифт-такси для гостей фестиваля — Специальные гости — Конкурсная программа и призы от партнёров — Интерактивные зоны — Вкусная еда и авторские напитки от Harley Drink Bar Стоимость билетов ближе к мероприятию будет повышаться.

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