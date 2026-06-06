Автофестиваль «Турбоночь»
Selar Park, Пискарёвский проспект, 144АК
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от 1500₽ до 2500₽
Возраст 0+
Выставки
Необычное
Фестивали
Еда
Про событие
Фестиваль автомобильной уличной культуры. Тебя ждут: — Соревнования в дисциплине Джимхана — Бернаут-баттл — Автовыставка — Дрифт-такси для гостей фестиваля — Специальные гости — Конкурсная программа и призы от партнёров — Интерактивные зоны — Вкусная еда и авторские напитки от Harley Drink Bar Стоимость билетов ближе к мероприятию будет повышаться.
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