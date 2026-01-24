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Аватар-вечер. Социальная игра

Балаган, 7-я Красноармейская улица, 9

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Героем или злодеем, свободным художником, нефтяным магнатом, наследником древнего рода или космическим пилотом. Кем хотелось стать в детстве, но не было места, времени или разрешения? Проект «Аватар» — это вечер идентичностей в пространстве игры и доверия. Здесь не спрашивают факты и не проверяют биографию. Здесь верят словам — если они сказаны всерьёз. А лучше соври здесь так, чтобы это звучало убедительно. За несколько дней до встречи, участник выбирает аватар — роль, которую проживает в этот вечер. Ты будешь разговаривать, знакомиться и общаться изнутри выбранной идентичности: без иронии, без разоблачений, без оценок. Тут можно позволить себе быть другим — и быть принятым. Формат — круговая самопрезентация, свободное общение в аватаре, мягкая финальная рефлексия.

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