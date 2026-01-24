Аватар-вечер. Социальная игра
Балаган, 7-я Красноармейская улица, 9
Начало:
Завершение:
200₽
Возраст 18+
Необычное
Про событие
Героем или злодеем, свободным художником, нефтяным магнатом, наследником древнего рода или космическим пилотом. Кем хотелось стать в детстве, но не было места, времени или разрешения? Проект «Аватар» — это вечер идентичностей в пространстве игры и доверия. Здесь не спрашивают факты и не проверяют биографию. Здесь верят словам — если они сказаны всерьёз. А лучше соври здесь так, чтобы это звучало убедительно. За несколько дней до встречи, участник выбирает аватар — роль, которую проживает в этот вечер. Ты будешь разговаривать, знакомиться и общаться изнутри выбранной идентичности: без иронии, без разоблачений, без оценок. Тут можно позволить себе быть другим — и быть принятым. Формат — круговая самопрезентация, свободное общение в аватаре, мягкая финальная рефлексия.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи