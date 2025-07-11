Магическое музыкально-визуальное путешествие, где сливаются ритмы и эмоции, создавая уникальную атмосферу. Будь готов к феерии звуков и красок, которая будет сопровождать тебя всю ночь. Флуоресцентный декор создаст мистическую атмосферу. Художницы украсят тебя фантастическими узорами, которые будут светиться в темноте. Атмосфера будет пропитана магией, каждый может стать частью этого фантастического мира. Звуковая палитра вечеринки порадует любителей самых разных стилей: от ярких афро-ритмов до глубоких и динамичных звучаний tech, indie и melodic. На танцполе будут звучать самые горячие треки в жанрах bass house и techno – музыка, которая заставит двигаться и не отпустит до самого утра + AfterParty. 22:00 Ksenia Kiss 23:00 N.Ruby 00:00 Lisa Marty 01:00 Turuk 02:00 Ali 03:00 Egorov 04:00 La Flame 05:00 July + After party Project до 12:00 Бронь столов по телефону (при брони депозитного столика вход свободный).