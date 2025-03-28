Auxi Haos - альтернативный модный показ коллекций авангардных, dark fashion и streetwear брендов в экспериментальном формате. 4-ый модный показ пройдёт на масштабной площадке мира искусства и дизайна — DAA EXPO. Здесь находят наслаждение одеждой, встречаются единомышленники, упрочняется комьюнити и высказываются нишевые бренды. Лейбл Auxi дарит зрителю новое эмоциональное пространство и предлагает свою селекцию актуальных дизайнеров. «Отправляемся в точку начала всего и обратимся к хаосу — обещанию перемен и напоминанию о том, что красота и гармония рождаются там, где кажется, что их никогда не было». Программа: 19:00-20:00 — сбор гостей, shooting, селективный pop-up market, vip zone, line-up 20:00-22:15 — модный показ 22:30-00:00 — cocktail time, line-up, нетворкинг Более 30 фото и видео камер для съёмки гостей. Арт-интервенции, инсталляции, исследующие синергию формы, пространства и медиакультурных кодов. Экспериментальные форматы взаимодействия с аудиторией. 15 перформативных модных показов ведущих и нишевых дизайнеров. Среди приглашённых гостей — более 3000 представителей индустрии, включая блогеров, селебрити, байеров, собственников бизнеса, редакторов медиа, печатных изданиий и ТВ каналов, а также экспертов моды. 3000р. - стандартный билет (в марте будет повышение до 3200р.) 7000р. - VIP-билет