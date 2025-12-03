5-я неделя альтернативной моды Auxi. Иммерсивное шоу в формате модного показа авангардных брендов с арт-инсталляциями, pop-up маркетом, а также с участием secret guest, селебрити и инфлюенсеров. Концепция вечера исследует то, что остаётся после хаоса — момент перезагрузки и переосмысления. Шоу развернётся в формате «бункера будущего», где свет, звук и движение создадут эффект полного погружения.