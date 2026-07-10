Кто ж знал, что за всю херню воздастся в начале июля в клубе Ионотека. Неважно, громко ты вы**онил или тихо гневил высшие силы, вход свободный для всех, поэтому приходи, чтобы потолкаться об безысходность бытия под ломаные биты абстрактного репа. На сцене: МБ Пакет | уфимский рейв | хтонъ | корова павла смердякова | падаль | ефим смертин | припять | сидит гни3т | виселица. | лёва пастораль | Неуверенность | деанойс Приходи либо на возрождение, либо на похороны жанра, на месте определишься.