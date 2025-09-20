Экспериментальный аудиовизуальный перформанс медиахудожницы Василиссы Саврасовой «Красный мерцающий, зелёный искрящийся» в рамках публичной программы паблик-арт выставки «Дивный сад». Единое светозвуковое пространство, созданное звучанием голоса и терменвокса, переливами ландшафтных шумов и мерцанием солнечного света. Это звуковая скульптура с подвижными границами, слепленная из затвердевших звуков и непрерывного движения, кристальных форм дождя и невесомой листвы, сверкающей травы и скоплений влаги, покоя ветвей и звенящего света, прозрачной массы пространства и густого воздуха, дрожащей поверхности воды, искрящихся объемных отблесков и бархатистых бездонных теней.