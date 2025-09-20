ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Аудиовизуальный перформанс «Красный мерцающий, зелёный искрящийся»

ТРК «Парк Молл», проспект Просвещения, 43

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Экспериментальный аудиовизуальный перформанс медиахудожницы Василиссы Саврасовой «Красный мерцающий, зелёный искрящийся» в рамках публичной программы паблик-арт выставки «Дивный сад». Единое светозвуковое пространство, созданное звучанием голоса и терменвокса, переливами ландшафтных шумов и мерцанием солнечного света. Это звуковая скульптура с подвижными границами, слепленная из затвердевших звуков и непрерывного движения, кристальных форм дождя и невесомой листвы, сверкающей травы и скоплений влаги, покоя ветвей и звенящего света, прозрачной массы пространства и густого воздуха, дрожащей поверхности воды, искрящихся объемных отблесков и бархатистых бездонных теней.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
c
по

1000₽

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста