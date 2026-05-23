Пульсирующий наэлектризованный бит под куполом Планетария 1: аудиовизуальное шоу «Киберпанк» с участием скрипача и электронного музыканта Никиты Демина. Всё это на фоне полнокупольной графики в стиле киберпанк. Электронный сет Никиты сочетает в себе классическую скрипку, экспериментальные тембры, необычные электронные аранжировки и живой бит. Музыкант проведёт тебя по цифровым лабиринтам и мрачным мегаполисам, вдохновленным классикой жанра: от культового «Бегущего по лезвию» и «Призрака в доспехах» до мрачных улиц Ночной город (Night City) из «Киберпанк 2077». Сочетание музыки и графики превращает событие в уникальный эстетический опыт. Погрузишься в атмосферу неонового города будущего, навеянного миром одноименной игры и произведений поп-культуры в стиле киберпанк.