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Аудиовизуальное шоу Киберпанк: Никита Дёмин

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Пульсирующий наэлектризованный бит под куполом Планетария 1: аудиовизуальное шоу «Киберпанк» с участием скрипача и электронного музыканта Никиты Демина. Всё это на фоне полнокупольной графики в стиле киберпанк. Электронный сет Никиты сочетает в себе классическую скрипку, экспериментальные тембры, необычные электронные аранжировки и живой бит. Музыкант проведёт тебя по цифровым лабиринтам и мрачным мегаполисам, вдохновленным классикой жанра: от культового «Бегущего по лезвию» и «Призрака в доспехах» до мрачных улиц Ночной город (Night City) из «Киберпанк 2077». Сочетание музыки и графики превращает событие в уникальный эстетический опыт. Погрузишься в атмосферу неонового города будущего, навеянного миром одноименной игры и произведений поп-культуры в стиле киберпанк.

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