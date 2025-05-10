Модный показ под живой аккомпанемент саксофона и фортепиано. Необходима предварительная регистрация. Питерские творцы неповторимых образов представят свои коллекции: Бренд Reve (дизайнер бренда — Aлёна Reve) помогает людям не только изменить стиль, но и раскрыть свой внутренний потенциал. «Гуси-лебеди» от дизайнера Елены Ломаевой: коллекция одежды без швов, которая легко превращается из повседневного образа в нарядный. ONICAPE — бренд яркой и стильной верхней одежды, отражающей городской ритм жизни, родом из Петербурга. Яркие и дерзкие образы от Режиссёра образов @ЛанаКлевцова. Voritnichki accessories — стильный аксессуар, который точно выделит тебя как яркую неординарную личность. Бренд IRINA KULAGINA представит юбки из фатина: яркие цвета, летящие силуэты, изящные лёгкие образы для петербургских модниц