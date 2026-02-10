Драм-н-бейс событие, которое перезагрузит твою реальность. 10 кВт мощного звука, масштабное световое шоу и топовые артисты из разных уголков драм-н-бейс-сцены объединятся в одну ночь, где музыка становится программным кодом, а каждый дроп — новым импульсом. Это атмосфера цифрового вируса, который проникает в сознание, захватывает нейроны и стирает границы между реальностью и ритмом.