StandUp шоу, на котором выступят опытные комики с новыми и проверенными шутками, чтобы доработать монолог для записи на YouTube и ТВ. Будь первым, кто услышит новые шутки с кайфовой импровизацией. Запуск гостей за 30 минут до начала мероприятия. Рассадка свободная и осуществляется менеджером зала. Приходи к началу запуска, чтобы занять места ближе к сцене. К тебе за стол могут кого-то подсадить, чтобы уплотнить посадку. Количество мест ограничено.