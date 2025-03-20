Хрустальные объекты Александры Пацаманюк, как застывшие жесты любви, проявленной через cafune (понятие из бразильского португальского, означающее «нежно проводить пальцами по волосам того, кого ты любишь»). Волосы – тончайшие трансмиттеры любви, ощущающие прикосновение и передающие его смысл сенсорной системе человека. Прикосновение к волосам — это больше, чем жест; это акт глубокой интимности. Люди гладят волосы любимого человека, расчёсывают свои, и ощущают бесцельную тактильность и тактильную бесцельность любви.