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Artist Talk с художницей Александрой Пацаманюк

Петровская коса, 6к1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Хрустальные объекты Александры Пацаманюк, как застывшие жесты любви, проявленной через cafune (понятие из бразильского португальского, означающее «нежно проводить пальцами по волосам того, кого ты любишь»). Волосы – тончайшие трансмиттеры любви, ощущающие прикосновение и передающие его смысл сенсорной системе человека. Прикосновение к волосам — это больше, чем жест; это акт глубокой интимности. Люди гладят волосы любимого человека, расчёсывают свои, и ощущают бесцельную тактильность и тактильную бесцельность любви.

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