Событие, объединяющее моду и искусство — шоу Kamerger Winter 2026. Fashion-show будет посвящено теме «Мода как рок». В программе мероприятия: — Показы коллекций couture & pret-a-porter от дизайнеров и брендов — Перфомансы и инсталляции от TODES и арт-галереи Galina Linnik — Уникальное музыкальное сопровождение — Отдельная VIP-зона: welcome drink, подарки и закрытое afterparty Хедлайнерам шоу Kamerger Winter станет бренд Solangel, с новой коллекцией, созданной специально под тематику шоу. В числе их амбассадоров — Beyonce, J Lo, Paris Hilton, Anna Dello Russo, а также десятки российских звезд. Для Solangel шоу Kamerger Winter станет первым в истории и премьерными показом в Санкт-Петербурге. Бренды показа: Catarina Nova, Alisia Fiori, Nurini, Anna Mikhailova Hats, Mozzi, Sustimiko, Seven Person, Olga Dobrohodova FashionLab, Woman’s Temple, Lunea, Addicted_to.