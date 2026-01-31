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Art&fashion-шоу Kamerger Winter 2026

Центр современного искусства им. Сергея Курехина, Средний проспект Васильевского острова, 93

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3000₽
Возраст 16+
Стендап
Выставки
Необычное

Про событие

Событие, объединяющее моду и искусство — шоу Kamerger Winter 2026.   Fashion-show будет посвящено теме «Мода как рок».   В программе мероприятия: — Показы коллекций couture & pret-a-porter от дизайнеров и брендов — Перфомансы и инсталляции от TODES и арт-галереи Galina Linnik — Уникальное музыкальное сопровождение — Отдельная VIP-зона: welcome drink, подарки и закрытое afterparty   Хедлайнерам шоу Kamerger Winter станет бренд Solangel, с новой коллекцией, созданной специально под тематику шоу. В числе их амбассадоров — Beyonce, J Lo, Paris Hilton, Anna Dello Russo, а также десятки российских звезд. Для Solangel шоу Kamerger Winter станет первым в истории и премьерными показом в Санкт-Петербурге.   Бренды показа: Catarina Nova, Alisia Fiori, Nurini, Anna Mikhailova Hats, Mozzi,  Sustimiko, Seven Person, Olga Dobrohodova FashionLab, Woman’s Temple, Lunea, Addicted_to.

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