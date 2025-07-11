Артём Винокур — победитель второго сезона «Открытого Микрофона на ТНТ», участник проекта Standup на ТНТ и проектов youtube-канала LABELCOM. Рассадка осуществляется менеджером зала. Приходик началу запуска, чтобы занять места ближе к сцене.