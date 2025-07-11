Артём Винокур. Импровизация со зрителями
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
от 3000₽ до 3800₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Артём Винокур — победитель второго сезона «Открытого Микрофона на ТНТ», участник проекта Standup на ТНТ и проектов youtube-канала LABELCOM. Рассадка осуществляется менеджером зала. Приходик началу запуска, чтобы занять места ближе к сцене.
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