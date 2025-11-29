Иммерсивный арт-ивент от rosebud.core — где мода, перформанс и аудиовизуальное искусство создают пространство для эмоционального проживания и вдохновения. В программе: — выставка — fashion-показ — перформанс — dj-сеты — живая музыка — уютный dark-gothic ужин Атмосфера вечера — о доверии и взаимопонимании через искусство. Название отсылает к последней вечере Леонардо да Винчи, напоминая о человеческих чувствах и единстве. Место сообщит организатор.