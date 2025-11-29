ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Арт-вечер «Тайная Вечеря»

Место сообщит организатор

Начало:

Завершение:

от 777₽ до 1111₽
Возраст 18+
Выставки
Спектакли
Вечеринки
Необычное
Еда

Про событие

Иммерсивный арт-ивент от rosebud.core — где мода, перформанс и аудиовизуальное искусство создают пространство для эмоционального проживания и вдохновения. В программе: — выставка — fashion-показ — перформанс — dj-сеты — живая музыка — уютный dark-gothic ужин Атмосфера вечера — о доверии и взаимопонимании через искусство. Название отсылает к последней вечере Леонардо да Винчи, напоминая о человеческих чувствах и единстве. Место сообщит организатор.

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
c
по

1000₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Так не бывает
Выбор редакции
Так не бывает
до

от 400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста