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Арт-вечер «Состояние женщины»

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1500₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Творческое и глубокое погружение в мир своей женственности и сексуальности в сопровождении опытных и бережных психологов. Этот вечер для тебя, если ты: - Хочешь найти лёгкий способ лучше понять себя, свои желания и внутренние состояния, - Мечтаешь найти «своих» подруг, с которыми можно быть на одной волне, - Желаешь отпустить контроль и просто быть настоящей — без роли, без маски, - Берёшь на себя «слишком много» и забываешь про себя, - Ищешь вдохновение и новые источники энергии. Что ты получишь на встрече: 1) Практические инструменты, конкретные техники и упражнения, которые помогут тебе оставаться в гармонии с собой и своей женственностью в повседневной жизни. 2) Контакт с собой через МАК-карты и творчество. Узнаешь о своих сильных сторонах и скрытых талантах, раскроешь потенциал, о котором, возможно, не подозревала. 3) Чувство принятия, тепла и поддержки от женского круга в комфортном пространстве. Ведущая: София, психоаналитик, арт-терапевт.

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