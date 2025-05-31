Творческое и глубокое погружение в мир своей женственности и сексуальности в сопровождении опытных и бережных психологов. Этот вечер для тебя, если ты: - Хочешь найти лёгкий способ лучше понять себя, свои желания и внутренние состояния, - Мечтаешь найти «своих» подруг, с которыми можно быть на одной волне, - Желаешь отпустить контроль и просто быть настоящей — без роли, без маски, - Берёшь на себя «слишком много» и забываешь про себя, - Ищешь вдохновение и новые источники энергии. Что ты получишь на встрече: 1) Практические инструменты, конкретные техники и упражнения, которые помогут тебе оставаться в гармонии с собой и своей женственностью в повседневной жизни. 2) Контакт с собой через МАК-карты и творчество. Узнаешь о своих сильных сторонах и скрытых талантах, раскроешь потенциал, о котором, возможно, не подозревала. 3) Чувство принятия, тепла и поддержки от женского круга в комфортном пространстве. Ведущая: София, психоаналитик, арт-терапевт.