Необычный творческий вечер, где ты создашь интерьерную картину с автомобилем мечты в техниках акрила и эпоксидной смолы. Это не просто мастер-класс — это атмосферный арт-опыт для двоих: музыка, творчество, эстетика и совместные эмоции, которые останутся с тобой не только в памяти, но и в виде готовой картины. Что ты создашь: Интерьерную картину 40×60 см с эффектом глубины и глянцевой «стеклянной» поверхности. На выбор будет предложено 5 популярных автомобилей. Или ты можешь: — принести свою модель машинки и помогут создать полностью персональную работу. — В подарок в этом формате: эксклюзивная подставка под телефон из эпоксидной смолы. Что входит: • арт-борд 40×60 см • акрил + эпоксидная смола • все материалы • работа в 2 техниках • помощь мастера на каждом этапе • атмосферная студия в центре Петербурга • готовая интерьерная работа премиального вида Подходит даже тем, кто никогда не рисовал. Категории билетов: Арт-свидание — 8500р. 1 общая картина на двоих. Подходит для тех, кто хочет создать одну совместную работу и провести красивый творческий вечер вместе. Арт-свидание XL — 13000р. 2 изделия для двоих. Ты создаёшь: картину с машиной второе изделие на выбор: — часы — зеркало — поднос — или любой другой формат студии Идеально, если хочется, чтобы у каждого осталось своё изделие. Все материалы включены.