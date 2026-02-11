«Арт-Стена» — проект, посвящённый уличному искусству и культуре. Тема фестиваля «Арт-Стена» в 2026 году — «Супернова». Именно так определили концепцию события этого года кураторы фестиваля: Максим Има и Владимир Абих. В определённом смысле всё, из чего состоит мир, связано с процессами, которые когда-то происходили внутри сверхновых. «Арт-Стена» обращается к супернове как к процессу художественной трансформации. Её задача — показать, как изменились авторы, начинавшие свой путь с граффити и уличного искусства. Речь идёт не столько о смене стилей, сколько об эволюции самих художников. Кто-то полностью изменил художественный язык и инструментарий, кто-то продолжает работать с проверенными методами, расширяя их в новых формах. Но для всех участников улица стала важной точкой отсчёта, той самой суперновой, из которой возникло множество самостоятельных художественных траекторий. График работы выставки: Ежедневно 12:00–21:00