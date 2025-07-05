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Арт-медитация: Сад внутри

Арт-пространство KOKON Space, Большой проспект Петроградской стороны, 96, Круглый зал

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 14+
Выставки

Про событие

Уютная камерная встреча, где погрузишься в мягкую медитацию и интуитивное рисование. Через образы своего внутреннего сада исследуешь эмоции, желания и состояния. Что будет: • Медитация для настроя и погружения; • Живопись на холсте под поддержку художницы; • Поддерживающая беседа в мягком формате. Ведущие: — художница, которая мягко поможет раскрыть твоё художественное видение — практикующий терапевт, поддерживающий твои процессы Всё включено: холсты, краски, кисти, мольберты. Уходишь домой со своей картиной. Запись в ТГ или по телефону.

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