Арт-медитация: Сад внутри
Арт-пространство KOKON Space, Большой проспект Петроградской стороны, 96, Круглый зал
Начало:
Завершение:
2000₽
Возраст 14+
Выставки
Про событие
Уютная камерная встреча, где погрузишься в мягкую медитацию и интуитивное рисование. Через образы своего внутреннего сада исследуешь эмоции, желания и состояния. Что будет: • Медитация для настроя и погружения; • Живопись на холсте под поддержку художницы; • Поддерживающая беседа в мягком формате. Ведущие: — художница, которая мягко поможет раскрыть твоё художественное видение — практикующий терапевт, поддерживающий твои процессы Всё включено: холсты, краски, кисти, мольберты. Уходишь домой со своей картиной. Запись в ТГ или по телефону.
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