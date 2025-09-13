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Архивное видение чёрного угля

ГаражСарай, 10-я Линия В. О., 57

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Кто бывал — тот в курсе. Кто не бывал — описывать бесполезно. Общий концерт групп «Чёрный уголь», «Архивъ», «Видение». «Архивъ» —Задумчиво и жёстко. Весело и страшно. Они разнообразны. Пьяный прокуренный взгляд на звёздное небо из мрачного двора-колодца. «Видение» — это жесткие рифы в обрамлении честных слов о том, о чем невозможно молчать. «Чёрный уголь» — Взять крепкий, жесткий рок, пропустить через три гитары и барабаны, смешать с текстами тонких смыслов и идей. Сверху украсить свежей долькой жестких, но вкусных каверов. Оплата на входе

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