Выставочный проект исследует формирование личности как сложного архива внешних влияний. В эпоху, где самоидентификация вызывает тревогу, а цифровая среда навязывает вкусы, человек собирает себя из «частей», навязанных обществом и алгоритмами. Экспозиция, построенная как тотальная инсталляция, фокусируется не на поиске «я», а на наблюдении за процессом сборки изменчивой структуры. Участники и их работы: Герда Ваас (участница арт-группы PARZAIT): объекты из найденных материалов (камни, кости) — серия «Обелиски» о собирании человека из частей. Анастасия Глухова: живопись и графика, эксперименты с материалами. На выставке: холсты из серии «Ризома памяти» и графика по мотивам притчи о блудном сыне. Дарья Мазур: ручная шелкография. Серия текстильных работ «Присутствие» о цикличности времени и памяти. Коринна Моисеева: живопись (серия «Театр марионеток») о связи психического и внешнего мира в формировании личности. Александр Шамеев (выпускник ИПСИ): объекты из дерева в технике выжигания (серия «17 10 9 5 6 24»), где материал отождествляется с человеческой сущностью. Режим работы: вторник - суббота с 12:00 до 19:00