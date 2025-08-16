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Архитектурная музыка

Церковь Посещения Девы Марии, Минеральная улица, 21Д

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Завершение:

500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Необычное

Про событие

Концерт архитектурной музыки — пространственной звуковой композиции, вдохновлённой архитектурой и акустикой лютеранской кирхи. Здесь пространство становится инструментом: каменные своды, колонны и пустота зала формируют естественный реверберационный эффект, фильтруют звук и направляют его движение. Музыка будет восприниматься как продолжение и отражение архитектурной среды, учитывая её форму, объём и акустические особенности. В лайнапе: Dmitry Lu / Nina Shustermann / Mikhail Kireev / Sad Sky / Sedatic / rrattenfalle / Cyberactive Droid Это тембральная молитва — подход к звуку как к медитативной практике и трансформирующему процессу. Модульный синтез, медленные формы, резонансы и тишина сольются в единую аудиопространственную структуру, в которой высказывания исполнителей объединятся с голосом пространства.

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