Arda
Лиговский просп., 111-113-115В
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Завершение:
от 1700₽ до 2800₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Вместе со зрителями в этот вечер группа Павла Окунева отпразднует двадцатилетие «Экзорциста». Это единственная возможность услышать все песни с легендарного ЕР, а также лучшие хиты и мощнейшие новинки. В шоу примут участие звездные гости и бывшие участники коллектива. Готов побыть пиратом и вернуться в те самые нулевые? Тогда свистать всех наверх!
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