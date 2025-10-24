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Arda

Action Club
Лиговский просп., 111-113-115В

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Завершение:

от 1700₽ до 2800₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Вместе со зрителями в этот вечер группа Павла Окунева отпразднует двадцатилетие «Экзорциста». Это единственная возможность услышать все песни с легендарного ЕР, а также лучшие хиты и мощнейшие новинки. В шоу примут участие звездные гости и бывшие участники коллектива. Готов побыть пиратом и вернуться в те самые нулевые? Тогда свистать всех наверх!

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