Аптека24 Фест
Лиговский 50 корпус 16
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от 289₽ до 689₽
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Про событие
Женский день в компании любимых музыкантов. Для тебя выступят: яд сайя ОТМОРОЗОК ЧЕ Тихийвечер Янис Zaxarik228 Недотрога Chester-chester Мокрый голубь Morion Дископсихоз Слоник Ёж Билеты на входе — 300р
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