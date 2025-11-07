Первый сольный концерт артиста в Санкт-Петербурге. Тебя ждёт мощный ритмичный хип-хоп, живые инструменты и та самая энергия, которую не передать записью. Это будет драйвовый и очень откровенный вечер с честными текстами и полным погружением в музыку. Концерт с настоящим звуком и сильной атмосферой.